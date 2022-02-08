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15 ножевых за отказ пустить в гости: житель Новомосковска отправится в колонию строгого режима
фото: архив Myslo

15 ножевых за отказ пустить в гости: житель Новомосковска отправится в колонию строгого режима

Мужчина напал на подругу летом 2021 года.

В Новомосковске состоялась апелляция по делу 26-летнего Михаила Воронкина, который 15 ноября 2021 года был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Следователями СУ СКР по Тульской области установлено, что ночью 28 июля 2021 года ранее судимый обвиняемый распивал алкоголь с 25-летней подругой в сквере на улице Октябрьской. В какой-то момент мужчина предложил девушке продолжить возлияния у нее дома, но она ответила решительным отказом. Молодые люди поссорились, и обвиняемый 15 раз ударил подругу ножом в грудь и шею, после чего сбежал. Потерпевшая смогла добраться до отдела полиции — сотрудники вызвали скорую, и медики спасли девушке жизнь.
 
фото: СУ СКР по Тульской области
 
Приговором суда мужчине было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Представители обвинения сочли приговор недостаточно суровым и подали апелляционное представление. 7 февраля коллегией по уголовным делам Тульского областного суда приговор был изменен: Михаил Воронкин проведет в колонии строгого режима 8 лет.
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 12:23 +1
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