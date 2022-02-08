фото: архив Myslo
15 ножевых за отказ пустить в гости: житель Новомосковска отправится в колонию строгого режима
Мужчина напал на подругу летом 2021 года.
В Новомосковске состоялась апелляция по делу 26-летнего Михаила Воронкина, который 15 ноября 2021 года был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
фото: СУ СКР по Тульской области
Приговором суда мужчине было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Представители обвинения сочли приговор недостаточно суровым и подали апелляционное представление. 7 февраля коллегией по уголовным делам Тульского областного суда приговор был изменен: Михаил Воронкин проведет в колонии строгого режима 8 лет.
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