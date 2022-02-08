15 ножевых за отказ пустить в гости: житель Новомосковска отправится в колонию строгого режима

фото: архив Myslo

В Новомосковске состоялась апелляция по делу 26-летнего Михаила Воронкина, который 15 ноября 2021 года был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью , сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Следователями СУ СКР по Тульской области установлено, что ночью 28 июля 2021 года ранее судимый обвиняемый распивал алкоголь с 25-летней подругой в сквере на улице Октябрьской. В какой-то момент мужчина предложил девушке продолжить возлияния у нее дома, но она ответила решительным отказом. Молодые люди поссорились, и обвиняемый 15 раз ударил подругу ножом в грудь и шею, после чего сбежал. Потерпевшая смогла добраться до отдела полиции — сотрудники вызвали скорую, и медики спасли девушке жизнь.

фото: СУ СКР по Тульской области

Приговором суда мужчине было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Представители обвинения сочли приговор недостаточно суровым и подали апелляционное представление. 7 февраля коллегией по уголовным делам Тульского областного суда приговор был изменен: Михаил Воронкин проведет в колонии строгого режима 8 лет.