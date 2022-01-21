При разборе завалов сгоревшего в Шатске дома обнаружен труп пенсионера

По словам местных жителей, 81-летнего мужчину пыталась спасти внучка, но начала задыхаться и выбежала на улицу. Возвращаться обратно было опасно.

Подтвердилась информация о том, что в сгоревшем на ул. Полевой в Шатске доме погиб пожилой мужчина. Как сообщило МЧС региона, при разборе завалов был обнаружен труп 81-летнего пенсионера-инвалида.

По словам очевидцев он не мог самостоятельно передвигаться. Его пыталась спасти внучка, но начала задыхаться от дыма и была вынуждена выбежать на улицу. Возвращаться обратно было опасно, а когда на место приехали пожарные, эта часть дома уже вовсю горела.

Жильцы дома предполагают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в туалете. Так ли это — будет установлено по результатам соответствующих экспертиз.

«Администрацией МО Тула жильцам дома предоставлено временное жилье в маневренном фонде, а также частично погорельцы размещены у родственников. В ближайшее время с нуждающимися будет проводится адресная работа по вопросу обеспечения жильем», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Напомним, по официальной информации, в доме, который 21 января сгорел в поселке Шатск, фактический проживали 26 человек, в том числе 8 детей.

Силами администрации города Тулы был предоставлен транспорт для перевозки жителей к пункту временного размещения, который организован на базе дома культуры.

«Жителей обеспечили горячим питанием. Пункт временного размещения оснащен оборудованием для разогрева пищи и приготовления горячих напитков. Нуждающимся будет предоставлено жилье из маневренного фонда. На данный момент заявления подали 5 человек», — сообщает пресс-служба администрации.