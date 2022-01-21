новости
новости
Регистрация
При разборе завалов сгоревшего в Шатске дома обнаружен труп пенсионера

При разборе завалов сгоревшего в Шатске дома обнаружен труп пенсионера

По словам местных жителей, 81-летнего мужчину пыталась спасти внучка, но начала задыхаться и выбежала на улицу. Возвращаться обратно было опасно.

Подтвердилась информация о том, что в сгоревшем на ул. Полевой в Шатске доме погиб пожилой мужчина. Как сообщило МЧС региона, при разборе завалов был обнаружен труп 81-летнего пенсионера-инвалида.

По словам очевидцев он не мог самостоятельно передвигаться. Его пыталась спасти внучка, но начала задыхаться от дыма и была вынуждена выбежать на улицу. Возвращаться обратно было опасно, а когда на место приехали пожарные, эта часть дома уже вовсю горела.

Жильцы дома предполагают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в туалете. Так ли это — будет установлено по результатам соответствующих экспертиз.

«Администрацией МО Тула жильцам дома предоставлено временное жилье в маневренном фонде, а также частично погорельцы размещены у родственников. В ближайшее время с нуждающимися будет проводится адресная работа по вопросу обеспечения жильем», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Напомним, по официальной информации, в доме, который 21 января сгорел в поселке Шатск, фактический проживали 26 человек, в том числе 8 детей.
 
Силами администрации города Тулы был предоставлен транспорт для перевозки жителей к пункту временного размещения, который организован на базе дома культуры.
 
«Жителей обеспечили горячим питанием. Пункт временного размещения оснащен оборудованием для разогрева пищи и приготовления горячих напитков. Нуждающимся будет предоставлено жилье из маневренного фонда. На данный момент заявления подали 5 человек», — сообщает пресс-служба администрации.
 
Кроме того, на место происшествия выезжал прокурор Ленинского района Дмитрий Сазанов. Назначена проверка, в ходе которой, в том числе, прокуратура выяснит, соблюдалось ли законодательство о пожарной безопасности, а также оценит достаточность принимаемых ответственными должностными лицами мер по обеспечению пожарной безопасности и профилактики пожаров.
Галерея
Страшный пожар в Шатске, Фото: 1
Страшный пожар в Шатске, Фото: 2
Страшный пожар в Шатске, Фото: 3
Страшный пожар в Шатске, Фото: 4
Страшный пожар в Шатске, Фото: 5
Страшный пожар в Шатске, Фото: 6
Страшный пожар в Шатске, Фото: 7
Страшный пожар в Шатске, Фото: 8
Страшный пожар в Шатске, Фото: 9
Страшный пожар в Шатске, Фото: 10
Страшный пожар в Шатске, Фото: 11
Страшный пожар в Шатске, Фото: 12
Страшный пожар в Шатске, Фото: 13
Страшный пожар в Шатске, Фото: 14
Страшный пожар в Шатске, Фото: 15
Страшный пожар в Шатске, Фото: 16
Страшный пожар в Шатске, Фото: 17
Страшный пожар в Шатске, Фото: 18
Страшный пожар в Шатске, Фото: 19
Страшный пожар в Шатске, Фото: 20
Страшный пожар в Шатске, Фото: 21
Страшный пожар в Шатске, Фото: 22
Страшный пожар в Шатске, Фото: 23
Страшный пожар в Шатске, Фото: 24
Страшный пожар в Шатске, Фото: 25
Страшный пожар в Шатске, Фото: 26
Страшный пожар в Шатске, Фото: 27
Страшный пожар в Шатске, Фото: 28
Страшный пожар в Шатске, Фото: 29
Страшный пожар в Шатске, Фото: 30
Страшный пожар в Шатске, Фото: 31
Страшный пожар в Шатске, Фото: 32
Страшный пожар в Шатске, Фото: 33
Страшный пожар в Шатске, Фото: 34
показать все фотографии
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:20 0
Другие статьи по темам
Событие
пожармчспроисшествия
Место
ТулаШатск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Викторина «Иммунитет +»: среди вакцинированных туляков разыграли квартиру
Викторина «Иммунитет +»: среди вакцинированных туляков разыграли квартиру
В спорткомплексе «Тула-Арена» пройдут чемпионат и первенство региона по ММА
В спорткомплексе «Тула-Арена» пройдут чемпионат и первенство региона по ММА
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.