Премия «Ясная Поляна» начинает прием заявок на 20-й юбилейный сезон

А также выбирает значимое событие в российской литературной жизни. Призовой фонд премии «Ясная Поляна» составляет 6,7 миллионов рублей. Это крупнейшая литературная премия России.



Владимир Толстой, председатель жюри премии, советник президента РФ по культуре:

Владимир Толстой — В этом году премии «Ясная Поляна» исполняется 20 лет. Я рад, что в длинной истории премии нам удалось сохранить постоянный состав жюри, в котором интересно работать и обсуждать книги. Мы запланировали несколько новых событий, но также важно, что инициатива прошлого года — Школа литературной критики им. В. Я. Курбатова— продолжит свою работу в Ясной Поляне и в этом августе. Мы также надеемся, что обстоятельства позволят нам организовать в юбилейном году профессиональную поездку лауреатов и жюри премии в Южную Корею.



«Современная русская проза» — главная номинация премии. Лауреатами в этой номинации в последние годы становились Герман Садулаев, Евгений Чижов, Сергей Самсонов, Ольга Славникова, Андрей Рубанов, Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин.



В 2022 году номинировать можно книгу, изданную после 2020 года. Приём заявок на сайте премии начинается 20 января и продлится до 20 марта 2022 года. Номинаторами могут выступить издательства, «толстые» литературные журналы, писательские союзы, лауреаты премии прошлых лет.



Номинация «Иностранная литература» награждает зарубежные книги XXI века и их перевод на русский язык. Длинный список этой номинации формируется экспертами: литературными критиками, переводчиками и издателями (cписок экспертов 2022 года). В 2022 году впервые будет объявлен короткий список номинации «Иностранная литература» — в него войдут книги, которые жюри выбрали из длинного списка, предложенного экспертами номинации.

Лауреат в номинации «Современная русская проза» получает 3 миллиона рублей. Авторы, вошедшие в короткий список, делят между собой 1 миллион рублей.

Номинация «Иностранная литература» состоит из двух частей: 1 миллион 200 тысяч рублей получает лауреат — зарубежный писатель, 500 тысяч рублей — переводчик книги на русский язык.

Лауреат номинации «Событие» получает 500 тысяч рублей.

Премия вручает специальный приз компании Samsung «Выбор читателей». Обладателем приза — поездки в Южную Корею — становится автор произведения, набравшего наибольшее количество голосов по результатам читательского интернет-голосования.