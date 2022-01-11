Фото со страницы спортсменки в Instagram.
Уроженка Богородицка выступит на Олимпиаде в составе сборной России по лыжным гонкам
Анастасия Рыгалина поедет в Пекин.
Федерация лыжных гонок России утвердила список спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Пекин. В состав сборной вошла 25-летняя Анастасия Рыгалина, уроженка Богородицка. Спортсменка — мастер спорта, чемпионка России по лыжным гонкам. Анастасия выступает за Москву и Санкт-Петербург.
Спортсменку называют главной надеждой Олимпиады.
Отметим, что Олимпийские игры стартуют в столице Китая 4 февраля.
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