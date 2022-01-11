Уроженка Богородицка выступит на Олимпиаде в составе сборной России по лыжным гонкам

Фото со страницы спортсменки в Instagram.

Федерация лыжных гонок России утвердила список спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Пекин. В состав сборной вошла 25-летняя Анастасия Рыгалина, уроженка Богородицка. Спортсменка — мастер спорта, чемпионка России по лыжным гонкам. Анастасия выступает за Москву и Санкт-Петербург.

Спортсменку называют главной надеждой Олимпиады.

Отметим, что Олимпийские игры стартуют в столице Китая 4 февраля.