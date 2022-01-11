В Туле пропал 24-летний мужчина

Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели этого человека.

В Туле разыскивают 24-летнего Владимира Михайловича Бобылева. О его местонахождении ничего не известно с 9 января. К поиску пропавшего подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Особые приметы: есть татуировка.

Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, черные волосы, каре-зеленые глаза.

Был одет: темно-синяя куртка-парка, черные ботинки, синяя шапка. С собой был темно-серый рюкзак.