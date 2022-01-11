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Жительница Узловой: «Наша УК устроила чуть ли не рейдерский захват дома»

Жительница Узловой: «Наша УК устроила чуть ли не рейдерский захват дома»

Однако УК отрицает этот факт и заявляет, что они не нарушают права собственников квартир.

Сразу три дома — № 34, 36 и 38 — по ул. Завенягина в Узловой решили сменить УК «Жилфонд» на УК «Жилищный трест», провели собрание. Решение должно было закрепить заочное голосование. Но через несколько дней после этого по квартирам дома № 36 стали ходить какие-то люди и пытаться провести голосование в пользу «Жилфонда». Параллельно с этим на подъезде начали появляться объявления, в которых указаны порочащие сведения о «Жилищном тресте».

Чтобы не заводить ситуацию в тупик, люди решили предать ее огласке. По словам Ирины Федосеевой из дома № 38, желание сменить УК появилось у жильцов прошлой осенью после того, как выяснилось, что управляющий их домом «Жилфонд» забыл передать в Фонд капремонта протоколы еще мартовского голосования. На нем принимали решение о переводе дома на «спецсчет» по капремонту.

— У нас все коммуникации 50-летней давности, нам давно пора заменить канализацию, кровлю, окна в подъездах. По графику капремонт в нашем доме ожидался нескоро, поэтому мы и хотели собирать деньги на спецсчете, а не ждать средств из «общего котла». В идеале «Жилфонд» должен был передать протоколы в Фонд капремонта, и через год со дня проведения собрания дом наш должен был начать копить деньги на ремонт на спецсчете, — пояснила Ирина.

По словам женщины, в течение прошлого года они несколько раз интересовались в УК, все ли в порядке с документами, направлены ли они в Фонд? Каждый раз ответ был утвердительный.

— В итоге спустя 9 месяцев, в ноябре, мы получили ответ от Фонда, что документы оформлены неправильно. Я с ними связалась, сказали, что наши документы пришли только в октябре, — поясняет Ирина. — В УК мне пояснили, что просто забыли о наших бумагах.

Заместитель гендиректора «Жилфонда» Игорь Крупкин подтвердил, что действительно документы не были своевременно переданы в Фонд:

— Да, собственники жилья в многоквартирном доме вправе поменять вариант накопления средств для капремонта. При этом протоколы собрания, на котором было принято решение, передавать могут как жители, так и УК. Мы согласились это сделать, но это было наше право, а не обязанность. Да, мы признаем, что из-за технической заминки мы сразу не передали документы, из-за чего в том числе затянулась и без того длительная процедура перехода дома на спецсчет — на это требуется около 9−12 месяцев. Жители планировали после перехода на спецсчет в мае 2022 года отремонтировать канализацию, но поскольку из-за заминки процесс этот не состоялся, мы предложили заменить трубы нашими силами, а после перевода дома на спецсчет просто оплатить нам работу. Но жителей такая ситуация не устроила.

Собственники квартир в трех домах задумали сменить УК. В качестве альтернативы был предложен «Жилищный трест».

— 27 декабря мы провели собрание, – рассказывает Ирина Федосеева. – На встрече присутствовал представитель «Жилищного треста», юрист, заместитель директора и инженер УК «Жилфонд». Наши три дома решили сменить УК «Жилфонд» из-за того, что терпение лопнуло. Много лет уже закрывали глаза на ненадлежащую работу УК, жители просто платили за содержание, верили обещаниям, что-то делали, что-то нет, но после того как не стало директора компании, дела пошли хуже. Последней каплей стали документы по капремонту.

Жителям соседнего дома также обещали через спецсчет сделать канализацию, но тоже на год о них забыли. Ну мы и решили попрощаться с «Жилфондом»! Провели собрание, народ пришёл, высказали им все, что накипело, и отправили восвояси с твердым намерением от них уйти.

После собрания начали собирать подписи, жители поддержали, и мы, успокоившись, занимались своими делами. А на днях узнаем, что «Жилфонд» решил совершить, так сказать, рейдерский захват, и пошли следом переподписывать итоги голосования. Без проведения собрания, без уведомления о собрании, без ранее представленной повестки, просто «по беспределу». Видимо, они так привыкли.

Это насколько же они уверены в себе и считают себя нашими хозяевами, чтоб так уверенно нарушать законную процедуру!

Вот и получается, что они в буквальном смысле захватили жителей в свое рабство, чтоб им платили, чтоб никуда от них не дергались! Но только они забывают, что УК себе выбирают жители. Это мы решаем, кто будет обслуживать наш дом.

И нам ничего не остаётся, как навести порядок самим. Мы хотели мирно и спокойно уйти, но нет… «Жилфонд» нам объявил войну, значит, будем защищаться.

С первых чисел января в домах начали появляться анонимки якобы от инициативной группы жителей, порочащие вновь избранную УК. Об этом 8 января написали в группе «Узловая. Не слухи»:

«Никак демоны не успокоятся, что от их суперуспешной компании мы уходим в такую плохую на квартал! Она такая плохая, что, имея задолженности перед ресурсниками, компания не банкротится, а по договорам рассрочки платит исправно свои долги, в то время как «Жилфонд» весной будет переписываться, чтоб не платить долги ТНС (только [за] 2020−2021 годы требований к Жилфонду на 21 миллион в Арбитражном суде). Удивительно и то, что мало им того тарифа, по которому мы уже платим, поднять они желают на 10%. Ну, оно и понятно, полигон скоро закроется, нужно хоть что-то ещё замутить, как с людей деньги тянуть».

Игорь Крупкин заявил Myslo, что сотрудники их УК не причастны к проведению повторного голосования. По его словам, у УК появится право объявить собрание и предложить жителям переголосовать только после того, как протоколы о смене будут направлены в ГЖИ Тульской области.

Ирина Федосеева планирует обратиться в прокуратуру, чтобы та помогла решить вопрос с переходом домов под управление другой УК и пресекла нарушение прав собственников.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:15 +2
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Место
Тульская областьУзловая

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