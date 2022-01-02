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Как тулякам получить билеты на Губернский каток
Фото из архива Myslo.

Как тулякам получить билеты на Губернский каток

Каток расположен в самом центре Тулы. Для его посещения QR-код не нужен.

В Туле на площади Ленина работает Губернский каток. Напомним, он бесплатный. Чтобы покататься на коньках, необходимо оставить залог 1500 рублей или документ, удостоверяющий личность (кроме паспорта).

Единовременно в зоне проката и на льду могут находиться не более 150 человек. При входе на каток у посетителей измерят температуру. В маске нужно будет находиться только в зоне проката, на льду — без.
 
Для посещения катка QR-коды не потребуются.
 

Чтобы избежать очередей, 50% (75 билетов) будут доступны при онлайн-бронировании на сайте катка, остальные 75 — на входе. Забронировать можно не ранее, чем за 2 часа до начала каждого сеанса, получить на месте — за 1 час. На 1 сеанс выдается не более 3 билетов на одного человека.

Время начала сеансов: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 по 1 ч. 15 мин. каждый. Как и в прошлом году, в выходные и праздники в 12.00 предусмотрен детский сеанс для посетителей до 10 лет включительно. В дни новогодних каникул добавляется седьмой, молодежный сеанс — в 22.00.

Губернский каток работает в Туле уже пятый год по инициативе губернатора Алексея Дюмина.
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