Волейболистки «Тулицы» провели тренировки в двух тульских детсадах: фоторепортаж

«Тулица» совместно с региональной Федерацией волейбола проводит проект «Волейбольный детский сад». В Туле 70 детей из пяти детсадов — «Орлёнок», «Лучики», «Антошка», «Филиппок» и «Солнышко» — занимаются волейболом. Два раза в неделю к малышам приходит тренер Александра Конорева и в игровой форме проводит занятия.

Задача проекта — прививать любовь к волейболу с раннего возраста.

Сегодня, 22 декабря, два детских сада впервые посетили тренеры и волейболистки основной команды «Тулица»: Ольга Шашкина, Татьяна Шаманаева, Ольга Ефимова, Наталья Някина, Анна Николенко. Спортсменки позанимались вместе с малышами. Дети остались довольны!

По итогам волейбольной тренировки Ольга Ефимова прокомментировала мероприятие:

— Знаем, что на базе клуба существует такой проект. Нам много рассказывают, что детки с огромным удовольствием принимают в нем участие. Давно хотелось посмотреть, как это происходит. Профессиональный волейбол — это ежедневная работа. Интересно, как это происходит с детишками, они неусидчивые, интересно, как тренерам удается с ними работать. С огромным удовольствием поиграли с детьми. Круто, что спорт развивается с самого маленького возраста. Уверена, что в Туле будет много профессиональных волейболисток.