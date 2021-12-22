новости
новости
Регистрация
Волейболистки «Тулицы» провели тренировки в двух тульских детсадах: фоторепортаж

Волейболистки «Тулицы» провели тренировки в двух тульских детсадах: фоторепортаж

Малыши с удовольствием позанимались со спортсменками.

«Тулица» совместно с региональной Федерацией волейбола проводит проект «Волейбольный детский сад». В Туле 70 детей из пяти детсадов — «Орлёнок», «Лучики», «Антошка», «Филиппок» и «Солнышко» — занимаются волейболом. Два раза в неделю к малышам приходит тренер Александра Конорева и в игровой форме проводит занятия.

Задача проекта — прививать любовь к волейболу с раннего возраста.

Сегодня, 22 декабря, два детских сада впервые посетили тренеры и волейболистки основной команды «Тулица»: Ольга Шашкина, Татьяна Шаманаева, Ольга Ефимова, Наталья Някина, Анна Николенко. Спортсменки позанимались вместе с малышами. Дети остались довольны!

По итогам волейбольной тренировки Ольга Ефимова прокомментировала мероприятие:

— Знаем, что на базе клуба существует такой проект. Нам много рассказывают, что детки с огромным удовольствием принимают в нем участие. Давно хотелось посмотреть, как это происходит. Профессиональный волейбол — это ежедневная работа. Интересно, как это происходит с детишками, они неусидчивые, интересно, как тренерам удается с ними работать. С огромным удовольствием поиграли с детьми. Круто, что спорт развивается с самого маленького возраста. Уверена, что в Туле будет много профессиональных волейболисток.

Галерея
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 1
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 2
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 3
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 4
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 5
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 6
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 7
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 8
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 9
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 10
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 11
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 12
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 13
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 14
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 15
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 16
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 17
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 18
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 19
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 20
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 21
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 22
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 23
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 24
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 25
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 26
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 27
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 28
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 29
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 30
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 31
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 32
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 33
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 34
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 35
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 36
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 37
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 38
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 39
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 40
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 41
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 42
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 43
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 44
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 45
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 46
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 47
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 48
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 49
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 50
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 51
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 52
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 53
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 54
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 55
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 56
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 57
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 58
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 59
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 60
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 61
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 62
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 63
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 64
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 65
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 66
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 67
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 68
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 69
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 70
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 71
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 72
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 73
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 74
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 75
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 76
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 77
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 78
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 79
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 80
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 81
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 82
Волейбольный детсад "Тулица", Фото: 83
показать все фотографии
Кристина Вернигорина
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:20 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Тулицаволейболволейбольный детсад

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Бедная Лиза и тараканы: чем закончился скандал в одной тульской школе
Бедная Лиза и тараканы: чем закончился скандал в одной тульской школе
Сбербанк открыл офис нового поколения в Новомосковске
Сбербанк открыл офис нового поколения в Новомосковске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.