«Академия Михайлова» в серии буллитов уступила череповецкому «Алмазу»

Фото пресс-службы «Академии Михайлова».

20 декабря «Академия Михайлова» провела первый выездной матч против череповецкого «Алмаза». Счет в игре был открыт только во втором периоде: Глеб Петров записал очередную шайбу и упрочил свои позиции в звании лучшего снайпера МХЛ. Однако хозяева льда вскоре сравняли, а затем и вовсе вышли вперед. Однако все тот же Петров установил равновесие в матче перед перерывом — 2:2.

Как сообщает пресс-служба «Академии Михайлова», в самом начале третьего периода «Алмаз» вышел вперед. Туляки сравняли: за 3 минуты до конца 20-минутки Кирилл Пукело завершил красивую комбинацию.

3:3, безголевой овертайм и серия буллитов. В ней точнее были череповчане. 3:4 — туляки уступили, но заработали одно очко.

Следующую встречу команды проведут 21 декабря в 18.30.

Голы: 0:1 Петров (Пукело, Сивчук, 26:07 ГБ), 1:1 Соловьев (Вафин, 33:41), 2:1 Подшивалов (Карапетян, Климов, 37:14), 2:2 Петров (Шиндяев, Данилов, 37:40), 3:2 Соловьев (Кидаров, 40:41), 3:3 Пукело (Тонков, Сивчук, 56:56), 4:3 Корбит (ШБ).

Статистика матча: броски: 76−42; броски в створ: 37−25; голы: 3−3; вбрасывания: 31−42; блокированные броски: 4−21; силовые приемы: 9−3; штраф: 33−33.