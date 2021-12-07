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В Ясногорском районе на берегу Оки собираются добывать песок и гравий
Фото: onf.ru

В Ясногорском районе на берегу Оки собираются добывать песок и гравий

Активисты Народного фронта считают, что ведение таких работ в водоохранной зоне недопустимо.

Жители села Большое Хорошово Ясногорского района сообщили общественникам, что владелец земельных участков сельхозназначения использует их для добычи песка и гравия. Во время выезда на место эта информация подтвердилась.

В 50 метрах от Оки вырыт котлован, который планируют превратить в карьер по добыче песка и гравия площадью 40 га. По словам жителей, разработка должна продлиться 21 год. К этому участку вела грунтовая проселочная дорога, но в сентябре владелец засыпал её битыми строительными отходами и берег Оки протяженностью 4,5 км превратился в свалку.

– В соответствии с Водным кодексом РФ в границах водоохраной зоны запрещается разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых. Также возникает вопрос дороги, которая портит прибрежную зону, – отметила эксперт регионального отделения Народного фронта, кадастровый инженер Влада Лягушкина.

Общественники просят провести проверку по факту нецелевого использования земельных участков и в случае выявления нарушений прекратить противоправную деятельность на землях сельскохозяйственного назначения и привлечь виновных лиц к ответственности. Активисты Народного фронта будут настаивать на том, чтобы при изменении статуса земельного участка на общественных слушаниях учитывалось мнение жителей близлежащих домов.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:55 0
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Тульская областьЯсногорский район

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