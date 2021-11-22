Тульские болельщики призвали игроков «Арсенала» отдать зарплату в детские дома

Они предлагают футболистам сделать это в случае неудачной игры с «Локомотивом».

Болельщики «Арсенала» резонно недовольны результатами команды. Напомним, после 15 туров оружейники находятся в зоне стыковых матчей, набрав всего 13 очков. Команда добыла лишь три победы, потерпела 8 поражений и четыре раза сыграла вничью.

Последней каплей для фанатов стал матч «Арсенала» с «Динамо», в котором туляки были разгромлены соперником со счетом 1:5. Болельщики предложили футболистам провести беспрецедентную акцию.

Отметим, что в комментариях в официальной группе ВКонтакте ПФК «Арсенал» извиняется перед болельщиками за неудачную игру.

Реакции от клуба пока не последовало и скорее всего, не последует. А вы что думаете по этому поводу? Как должны поступить футболисты «Арсенала»? И что нужно команде, чтобы наладить игру?