Тренером женской команды академии «Арсенала» стала Екатерина Кищенко

Фото Академии "Арсенала".

Женскую молодежную команду академии ПФК «Арсенал» возглавила 25-летняя Екатерина Кищенко. Ранее она работала в Подмосковье, тренировала юных футболистов в СШ «Сатурн» (г. Раменское) и ДФЦ им. А. Сыроежкина (г. Бронницы).

Имеет тренерскую лицензию «В-РФС юношеский футбол».