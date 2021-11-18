Фото Академии "Арсенала".
Тренером женской команды академии «Арсенала» стала Екатерина Кищенко
Ранее она работала в Подмосковье.
Женскую молодежную команду академии ПФК «Арсенал» возглавила 25-летняя Екатерина Кищенко. Ранее она работала в Подмосковье, тренировала юных футболистов в СШ «Сатурн» (г. Раменское) и ДФЦ им. А. Сыроежкина (г. Бронницы).
Имеет тренерскую лицензию «В-РФС юношеский футбол».
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