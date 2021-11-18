Тульская область вошла в федеральный проект «Репродуктивное здоровье»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область включена в федеральный проект «Репродуктивное здоровье». Об этом стало известно по итогам визита в регион экспертной группы по реализации проекта.

В ее состав вошли заместитель директора департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Анна Олина, главные внештатные специалисты Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин и женщин Олег Аполихин и Наталия Долгушина, руководитель центра мониторинга Центра информационных технологий и систем органов исполнительной власти (ЦИТиС) Егор Бадимов.



В ходе визита в регион федеральные эксперты посетили женские консультации Алексинской районной больницы, Тульской ГКБ № 2 им. Лазарева и областной перинатальный центр.





Анна Олина сообщила, что проект «Репродуктивное здоровье» стартовал в пяти регионах страны.

Его цель — усилить мотивацию молодых пар к деторождению.

По словам Олега Аполихина, особое внимание уделят совершенствованию системы медицинского наблюдения мальчиков и девочек, начиная с подросткового возраста. В случае выявления отклонений в состоянии здоровья ребят будут направлять к врачам-специалистам для коррекции лечения и дальнейшего наблюдения с целью сохранения репродуктивного здоровья. После перевода во взрослую сеть наблюдение за ними будет продолжено. Мужчин и женщин с репродуктивными патологиями также продолжат наблюдать специалисты.



В ходе встречи с заместителем председателя правительства Тульской области Ольгой Гремяковой федеральные эксперты обсудили уже действующие в регионе меры поддержки рождаемости.



Мероприятия по сохранению репродуктивного здоровья включены в новый системный проект «Демография» программы социально-экономического развития Тульской области до 2026 года.



По словам Егора Бадимова, сегодня Тульская область является одним из лидеров по результатам доабортного консультирования: каждая третья женщина после консультации с психологом женской консультации отказывается от аборта. В среднем по России эффективность предабортного консультирования составляет 20%.



Анна Олина сделала акцент на том, что одним из основных направлений проекта является профилактика заболеваний, в том числе репродуктивной сферы. Задача проекта — не только совершенствовать трехуровневую систему оказания акушерско-гинекологической и урологической помощи, но и обеспечить информационное взаимодействие всех учреждений от фельдшерско-акушерского пункта до федеральных центров. Это повысит качество и доступность медицинской помощи, увеличит охват профилактическими мероприятиями и позволит выявлять факторы риска заболеваний.



Наталия Долгушина отметила усилия правительства Тульской области и регионального минздрава по внедрению мер, направленных на укрепление семейных ценностей и совершенствование службы родовспоможения. В частности — строительство нового перинатального центра в Туле по инициативе губернатора Алексея Дюмина.