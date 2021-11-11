Тренер «Тулицы» признан лучшим по итогам пяти туров Суперлиги

По итогам первых пяти туров женской Суперлиги по волейболу составлена символическая сборная. Лучшим тренером старта сезона признали наставника «Тулицы» Александра Перепёлкина. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Напомним, наша команда после пяти туров добыла четыре победы и потерпела одно поражение. Турнирная таблица на данный момент выглядит следующим образом: