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В Тульской области пройдут тренинги для молодоженов

В Тульской области пройдут тренинги для молодоженов

Публикуем расписание на ноябрь.

Специалисты Центра социальной помощи семье и детям помогут жителям региона подготовиться к будущей семейной жизни, развить внутрисемейные коммуникации и научиться разрешать семейные конфликты. Всё это предусмотрено программой тренинга «Готов к семейной жизни».

Занятия будут проходить в ЗАГСах Тульской области. Во время мини-лекций будущие супруги познакомятся с правилами построения психологически здоровых семейных отношений и узнают о динамике их развития.

Количество участников ограничено – до 16 человек. Рекомендуется участвовать парами. Полученные на тренинге знания помогут молодоженам создать крепкую и дружную семью. Расписание тренингов на ноябрь выглядит так:

  • 24 ноября – г. Тула, ул. Советская, 47, тел. 24-98-82,
  • 26 ноября – г. Донской, мкр. Центральный, Железнодорожный пр., 4, тел. 8(48746)5-45-52,
  • 27 ноября – г. Богородицк, ул. Коммунаров, 61, тел. 8(48761)2-15-51, 2-25-01,
  • 27 ноября – г. Киреевск, ул. Толстого, 30, тел. 8(48754)6-25-61,
  • 27 ноября – г. Щекино, ул. Советская, 26, тел. 8(48751)5-43-44.

Участие бесплатное, необходима предварительная запись по указанным телефонам.

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