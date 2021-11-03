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В Туле проходят региональные соревнования по легкой атлетике
Фото: пресс-служба администрации Тулы.

В Туле проходят региональные соревнования по легкой атлетике

Они посвящены Дню народного единства.

В манеже Центрального стадиона «Арсенал» проходят соревнования по легкой атлетике под названием «Тульские надежды». В них принимают участие 160 спортсменов из Тулы, Алексина, Советска, Болохово, Новомосковска, Узловой, Кимовска и Чехова (Московская область). Уже стали известны первые победители.

Возрастная категория – 17-18 лет:

60 метров – Богдан Зиновьев (Алексин), Карина Кочеткова (Тула), 

200 метров – Иван Шкребтий (Тула), Анна Герасимова (Тула),

800 метров – Борис Батов (Советск).

Возрастная категория – 15-16 лет:

60 метров – Дарья Буравцова (Тула), Кирилл Бубенин (Тула), 

200 метров – Дарья Грызлова (Тула), Вадим Арнольд (Тула), 

800 метров – Софья Савосина (Узловая), Никита Губарев (Новомосковск).

Эстафета «200 x 150 x 150 x 200 метров» – София Непомнящая, Дарья Мошкина, Кирилл Бубенин, Вадим Арнольд (Тула).

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