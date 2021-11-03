Тульская область вошла в пятерку лучших регионов России по проведению переписи населения

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Губернатор отметил, что в нашем регионе, как и по всей стране, перепись проходит в непростых условиях. Заместитель председателя областного правительства – министр внутренней политики и развития местного самоуправления Антон Агеев сообщил, что перепись организована с соблюдением всех эпидемиологических требований.

Пройти ее можно на портале госуслуг, с помощью переписчиков по месту жительства, на специально организованных переписных участках и в МФЦ. Губернатор отметил, что уже принял участие в переписи с помощью портала госуслуг, и назвал этот процесс быстрым и удобным.

Уже переписано более 1 млн 189 тысяч человек – 83% от общего числа жителей области. В лидерах по охвату населения – Заокский, Куркинский, Арсеньевский и Суворовский районы. Тульская область входит в пятерку лучших регионов по проведению переписи населения и занимает лидирующие позиции по организации переписи через портал госуслуг.

Руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тульской области Виктор Нехаев сказал, что все задачи решаются слаженно, конструктивно и в тесном взаимодействии с правительством области, главами муниципальных образований и федеральными структурами. Отсюда и высокие результаты.

– Перепись населения – очень важное событие для региона и всей страны. В оставшиеся 11 дней попрошу всех принять в ней участие. От этого зависит дальнейшее развитие страны в целом и Тульской области в частности, –подчеркнул Алексей Дюмин.