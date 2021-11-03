Туляк ограбил магазин: его добычей стали спиртное и нижнее белье

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Сейчас мужчина задержан, в полиции проводится проверка.

В Туле полицейские установили подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, в дежурную часть полиции обратился сотрудник одного из сетевых магазинов. Мужчина заявил, что некий злоумышленник утащил из торгового зала алкоголь и нижнее мужское белье.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 31-летний мужчина. В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка.