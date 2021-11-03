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Туляк ограбил магазин: его добычей стали спиртное и нижнее белье
Фото: архив Myslo.

Туляк ограбил магазин: его добычей стали спиртное и нижнее белье

Сейчас мужчина задержан, в полиции проводится проверка.

В Туле полицейские установили подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, в дежурную часть полиции обратился сотрудник одного из сетевых магазинов. Мужчина заявил, что некий злоумышленник утащил из торгового зала алкоголь и нижнее мужское белье.
 
Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 31-летний мужчина. В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 18:22 +4
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