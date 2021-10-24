Фото пресс-службы ПФК «Арсенал»
После разгромного проигрыша «Ростову» 4:0 «Арсенал» опустился на 13-ю строчку в турнирной таблице
Миодраг Божович прокомментировали матч.
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович был предельно откровенен:
Миодраг Божович
Трудно сказать причины поражения. Первые два гола были забиты из ничего, не было никаких моментов. Мы совершили индивидуальные ошибки. Трудно подобрать слова такому поражению. Нужно извиниться перед болельщиками за такой проигрыш. После этих двух голов сто процентов был психологический спад. Мы не верили в себя, поэтому ничего и не получилось. Что касается замен, сегодня мы могли поменять всех, включая меня.
«Ростов» сместил «Арсенал» с 12-й строчки, тульская команда опустилась на 13-ю. Теперь нашей команде предстоит принять на своем поле клуб «Сочи», игра пройдет 31 октября в 16.30.
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