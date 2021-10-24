«Музейные зеркала»: более 200 российских музеев приняли участие в онлайн-акции Ясной Поляны

Зеркала в Зале Дома Толстого в Ясной Поляне.

Акция стартовала в канун дня рождения Льва Николаевича Толстого по инициативе музея-усадьбы «Ясная Поляна» и завершилась в начале октября.

В течение месяца российские музеи делились в социальных сетях фотографиями зеркал из своих экспозиций или зеркал, изображенных на музейных предметах.

К акции присоединились более 200 музеев — от школьных до федеральных. Участниками стали Государственный исторический музей, Государственный музей-заповедник «Петергоф», Русский музей, Музей-панорама «Бородинская битва», Музей космонавтики, Финно-угорский этнопарк, Афанасьевский районный краеведческий музей, Музей истории Кокшайска, Богородицкий дворец-музей и парк, Музей леса и краеведения (п. Пречистое), Музей-мастерская «Рукоделия Поморья», Межпоселенческий дом культуры Иланского района и другие российские учреждения культуры.

Благодаря активности участников акцию «Музейные зеркала» можно назвать настоящей виртуальной выставкой.

Среди экспонатов были представлены ручные, напольные, настенные и настольные зеркала разных эпох. Пользователи соцсетей смогли увидеть, какими были зеркала в крестьянских и дворянских домах, как зеркала изображались на живописных полотнах и фотоснимках, а также узнали историю литературно-художественного журнала «Кривое зеркало».



Держатель для губной помады с зеркалом. Музейно-выставочный комплекс г. Лесной.

Оригинальную трактовку условий акции предложили сотрудники музея-заповедника «Дивногорье». Они опубликовали в соцсетях фотографию реки Дон, отметив, что поверхность водоемов часто называют «водным зеркалом».

В общей сложности в рамках акции было опубликовано более 2 тысяч постов, они доступны по хэштегу #музейныезеркала в соцсетях ВКонтакте, Одгоклассники, Instagram, Facebook и Twitter. Акция приурочена к 100-летию музея-усадьбы «Ясная Поляна».



Зеркало на рукаве скафандра. Музей космонавтики.

В юбилейный год части зеркал из Залы Дома Толстого были отправлены на реставрацию. Рамы и подзеркальные столики вернутся в усадьбу к началу 2022 года.