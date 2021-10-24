новости
новости
Регистрация
«Музейные зеркала»: более 200 российских музеев приняли участие в онлайн-акции Ясной Поляны
Зеркала в Зале Дома Толстого в Ясной Поляне.

«Музейные зеркала»: более 200 российских музеев приняли участие в онлайн-акции Ясной Поляны

Акция стартовала в канун дня рождения Льва Николаевича Толстого по инициативе музея-усадьбы «Ясная Поляна» и завершилась в начале октября.

В течение месяца российские музеи делились в социальных сетях фотографиями зеркал из своих экспозиций или зеркал, изображенных на музейных предметах.

К акции присоединились более 200 музеев — от школьных до федеральных. Участниками стали Государственный исторический музей, Государственный музей-заповедник «Петергоф», Русский музей, Музей-панорама «Бородинская битва», Музей космонавтики, Финно-угорский этнопарк, Афанасьевский районный краеведческий музей, Музей истории Кокшайска, Богородицкий дворец-музей и парк, Музей леса и краеведения (п. Пречистое), Музей-мастерская «Рукоделия Поморья», Межпоселенческий дом культуры Иланского района и другие российские учреждения культуры.

Благодаря активности участников акцию «Музейные зеркала» можно назвать настоящей виртуальной выставкой.

Среди экспонатов были представлены ручные, напольные, настенные и настольные зеркала разных эпох. Пользователи соцсетей смогли увидеть, какими были зеркала в крестьянских и дворянских домах, как зеркала изображались на живописных полотнах и фотоснимках, а также узнали историю литературно-художественного журнала «Кривое зеркало».


Держатель для губной помады с зеркалом. Музейно-выставочный комплекс г. Лесной.

Оригинальную трактовку условий акции предложили сотрудники музея-заповедника «Дивногорье». Они опубликовали в соцсетях фотографию реки Дон, отметив, что поверхность водоемов часто называют «водным зеркалом».

В общей сложности в рамках акции было опубликовано более 2 тысяч постов, они доступны по хэштегу #музейныезеркала в соцсетях ВКонтакте, Одгоклассники, Instagram, Facebook и Twitter. Акция приурочена к 100-летию музея-усадьбы «Ясная Поляна».


Зеркало на рукаве скафандра. Музей космонавтики.

В юбилейный год части зеркал из Залы Дома Толстого были отправлены на реставрацию. Рамы и подзеркальные столики вернутся в усадьбу к началу 2022 года.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 10:51 0
Другие статьи по темам
Событие
зеркаламузей
Место
Ясная Поляна
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 208 случаев заболевания, 17 человек умерло
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 208 случаев заболевания, 17 человек умерло
После разгромного проигрыша «Ростову» 4:0 «Арсенал» опустился на 13-ю строчку в турнирной таблице
После разгромного проигрыша «Ростову» 4:0 «Арсенал» опустился на 13-ю строчку в турнирной таблице
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.