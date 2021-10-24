На Куликовом поле высадили 7 500 двухлетних дубков

Эколого-патриотическая акции «Зеленая Дубрава» призвана увековечить память о ратниках Дмитрия Донского и всех русских воинах, сражавшихся за Отечество. Она проходит на Куликовом поле уже более 15 лет. Имя ей дало знаменитое урочище, где, по преданию, ждал своего часа Засадный полк. Именно он решил исход Куликовской битвы, о чем пишут литературные памятники «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище». За несколько лет общими усилиями территория Зеленой Дубравы была восстановлена. Первые посаженные дубки, клены, ясени, липы — традиционные для северной лесостепи деревья — уже выше человеческого роста.

Сегодня место проведения акции переместилось к реке Смолке и балке «Рыбий Верх». Эти два естественных природных барьера были густо залесены в XIV веке. Они определили местоположение левого и правого флангов русского войска.

С приветственным словом к гостям обратился директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко:

- Дорогие друзья, сегодня мы собрались с вами в особом, знаковом месте — селе Монастырщино, возле храма Рождества Пресвятой Богородицы. Решающую роль в Куликовской битве сыграла знаменитая Зелёная Дубрава, укрывшая Засадный полк. Дмитрий Донской, собирая свои войска на Первом ратном поле России, наверно, и не предполагал такого победоносного результата. Вместе с ним на битву отправились его друзья, близкие и единомышленники из разных уголков Руси — а вернулись они единым народом. Сегодня в акции участвуют представители разных регионов и предприятий. Мы благодарим всех наших друзей и партнеров, которые оказывают поддержку музею. Также хочется выразить слова благодарности людям, которые приезжают из года в год, чтобы помочь в восстановлении исторического ландшафта.

Саженцы вырастили для Куликова поля специалисты Российского центра защиты леса. В этом году дубки привезли из Липецкой, Воронежской, Орловской, Тамбовской и Тульской областей.

В последние годы посадки деревьев на территории исконных лесов Куликова поля Российский центр защиты леса проводит в рамках собственной акции «Сохраним лес».

Она инициирована Федеральным агентством лесного хозяйства и Министерством природы России и проводится во всех субъекта Российской Федерации. В 2021 году в посадке деревьев на Куликовом поле приняли участие представители лесхозов и департаментов лесного хозяйства ЦФО, Всероссийского института повышения квалификации работников лесного хозяйства и Мытищинского филиала Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет).

Отметим, что всего за все время проведения акции «Зеленая Дубрава» было посажено более 50 тысяч молодых деревьев. Ежегодно в ней принимают очное и заочное участие до 600 человек.