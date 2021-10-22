В Туле стартовали Всероссийские соревнования по рукопашному бою

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Они пройдут в спорткомплексе «Новое поколение».

Соревнования посвящены 80-й годовщине героической обороны Тулы в Великой Отечественной войне. В них принимают участие более 140 спортсменов из 15 регионов России.

На торжественной церемонии открытия выступили министр спорта Тульской области Андрей Журавлев, мастер спорта СССР по рукопашному бою, президент Ассоциации ветеранов подразделения специального назначения «Кодекс» Николай Соловьев и другие гости.

Соревнования проходят в возрастных категориях 12-13, 14-15 и 16-17 лет, победители получат право принимать участие в первенстве России.