Житель Ефремова взыскал с автосалона 150 тысяч рублей за навязанные услуги

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Ефремовский районный суд рассмотрел гражданский иск, поданный местным жителем к ООО «Авто-Решение». Предметом спора стала защита прав потребителя.

Истец рассказал, что приобрёл у ответчика в кредит автомобиль Haval H6. Кроме того, покупатель заключил с ООО «Авто-Решение» договор на оказание различных консультационных услуг стоимостью 100 тысяч рублей. В суде мужчина пояснил, что этот договор ему навязали менеджеры салона.

Согласно Правилам оказания услуг, принятым в ООО «Авто-Решение», покупатель мог отказаться от этого договора, сообщив о своих намерениях в течение 14 дней, что и было сделано. Но салон отказался возвращать деньги.

Истец попросил суд взыскать с автодилера стоимость услуг, компенсацию морального вреда и штраф за не исполнение требований в добровольном порядке. Суд постановил – ООО «Авто-Решения» должно выплатить мужчине 150 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.