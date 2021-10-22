новости
новости
Регистрация
В Щекино взяточника из ФСИН лишили свободы и отобрали у него телефон
Изображение Olly Browning с сайта Pixabay

В Щекино взяточника из ФСИН лишили свободы и отобрали у него телефон

Кроме того, бывший сотрудник исправительной колонии должен заплатить штраф в 370 тысяч рублей.

Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России Тульской области доказательства признаны судом достаточными  для вынесения приговора 27-летнему бывшему сотруднику исправительной колонии. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и взяточничестве.

По данным следствия, в сентябре прошлого года оперуполномоченный оперативного отдела исправительной колонии № 7 передал осужденному мобильный телефон, потребовав за это взятку в виде смартфона стоимостью более 52 тысяч рублей и двух пар наушников за 20 тысяч рублей. Все гаджеты, а также телефон для себя, заключённый заказал в интернет-магазине прямо из служебного кабинета взяточника. 

Суд приговорил бывшего опера к шести годам колонии общего режима и штрафу на сумму 370365 рублей. Кроме того, он лишён специального звания и права занимать должности в госорганах на 3 года. Наушники и телефон обращены в собственность государства.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 20:54 +1
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениеУФСИН России по Тульской областиСУ СК России по Тульской области
Место
Тульская областьЩекинский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле стартовали Всероссийские соревнования по рукопашному бою
В Туле стартовали Всероссийские соревнования по рукопашному бою
Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с гибелью 15 человек на предприятии под Рязанью
Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с гибелью 15 человек на предприятии под Рязанью
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.