В Щекино взяточника из ФСИН лишили свободы и отобрали у него телефон

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Кроме того, бывший сотрудник исправительной колонии должен заплатить штраф в 370 тысяч рублей.

Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему бывшему сотруднику исправительной колонии. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и взяточничестве.

По данным следствия, в сентябре прошлого года оперуполномоченный оперативного отдела исправительной колонии № 7 передал осужденному мобильный телефон, потребовав за это взятку в виде смартфона стоимостью более 52 тысяч рублей и двух пар наушников за 20 тысяч рублей. Все гаджеты, а также телефон для себя, заключённый заказал в интернет-магазине прямо из служебного кабинета взяточника.

Суд приговорил бывшего опера к шести годам колонии общего режима и штрафу на сумму 370365 рублей. Кроме того, он лишён специального звания и права занимать должности в госорганах на 3 года. Наушники и телефон обращены в собственность государства.