Фото из архива Myslo.

В Туле пройдут полуфинальные матчи Кубка России по волейболу

Наша «Тулица» сыграет с соперниками из Свердловской области, Казани и Нижнего Новгорода.

С 21 по 23 октября в Туле пройдет серия полуфинальных матчей Кубка России. Игры состоятся в спорткомплексе «Тула-Арена». Публикуем расписание. 21 октября 16.00 «Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Спарта» (Нижний Новгород), 18.30 «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – «Тулица» (Тульская область). 22 октября 16.00 «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – «Спарта» (Нижний Новгород), 18.30 «Тулица» (Тульская область) – «Динамо-Ак Барс» (Казань). 23 октября 15.00 «Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область), 17.30 «Спарта» (Нижний Новгород) – «Тулица» (Тульская область).