Туляков приглашают на лекции о главных антагонистах Куликовской битвы

Картины Виктора Маторина.

Они состоятся в музейном комплекс в Моховом, на Куликовом поле, 24 и 31 октября. Вход бесплатный.

Посетители смогут познакомиться с жизнью и деятельностью московского князя Дмитрия Донского и правителя части Золотой Орды Мамая.

24 октября пройдет лекция «Дмитрий Донской и его время». Более половины своего княжения Дмитрий Донской провел в войнах, которые продолжались 16 лет. Не только Куликовская битва, но и весь поход на Мамая 1380 года вписаны золотыми буквами в книгу русского военного искусства. Гости музея узнают о жизненном пути Дмитрия Донского и его роли в объединении русских княжеств.

В последнее воскресенье октября в Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом состоится встреча с еще одним участником сражения – Мамаем. Кем он был на самом деле? Почему его называли «делателем королей»? На лекции можно будет проследить путь Мамая от происхождения и восхождения на вершину власти до падения. Будет затронут и главный исторический миф, который преподносит Мамая как ставленника Запада в борьбе с русскими землями.