В Центральном округе Тулы отключат холодную воду

В среду, 20 октября, с 10.00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды в частном секторе по следующим адресам:

ул. Лескова (от ул. Станиславского до ул. Академика Павлова),

ул. Котовского,

ул. Лазо,

ул. Железняка,

ул. Фурманова.

Это связано с ремонтно-восстановительными работами на пересечении улиц Лазо и Академика Павлова. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.