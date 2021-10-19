В Центральном округе Тулы отключат холодную воду
Это связано с ремонтно-восстановительными работами.
В среду, 20 октября, с 10.00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды в частном секторе по следующим адресам:
- ул. Лескова (от ул. Станиславского до ул. Академика Павлова),
- ул. Котовского,
- ул. Лазо,
- ул. Железняка,
- ул. Фурманова.
Это связано с ремонтно-восстановительными работами на пересечении улиц Лазо и Академика Павлова. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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