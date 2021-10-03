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В Туле на Восточном обводе построят новую кольцевую дорогу
Фото из архива Myslo.

В Туле на Восточном обводе построят новую кольцевую дорогу

Она свяжет улицу Рязанскую и ЖК «Юго-Восточный».

В Туле на Восточном обводе построят новую кольцевую дорогу. Администрация города ищет подрядчика на разработку проекта — выполнение проектных и изыскательских работ по объекту. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта — 16 млн 68 тыс. рублей. Подрядчик должен завершить все работы за 230 дней. Его цель — «разработка оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений строительства кольцевого пересечения по ул. Восточный обход с участками автомобильных дорог, примыкающими к нему».

Уточняется, что общая протяженность кольцевой дороги составит 2,3 км. На ней будет две полосы.

Также подрядчик должен предусмотреть в проекте обеспечение непрерывного движения транспорта во время проведения дорожных работ.

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вчера, в 18:07 −3
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