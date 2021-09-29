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Тульские спортсмены стали чемпионами России по гребле на байдарках и каноэ
Фото предоставлены минспортом Тульской области.

Тульские спортсмены стали чемпионами России по гребле на байдарках и каноэ

Поздравляем наших ребят!

С 26 сентября по 1 октября в Краснодаре проходят Всероссийские соревнования и чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин.
 
28 сентября на дистанции 200 метров тульские спортсмены Артем Кононюк, Михаил Бартошевич, Кирилл Буцких пришли к финишу первыми и завоевали золото чемпионата в байдарке-четверке с результатом 29,703 секунды.
 
 
Также Артем Кононюк взял бронзу на дистанции 200 метров в байдарке-одиночке с результатом 36,050 секунды на финише.
 
 
Спортсмены — воспитанники ГУ ТО «Центр спортивной подготовки».
Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
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