Фото предоставлены минспортом Тульской области.
Тульские спортсмены стали чемпионами России по гребле на байдарках и каноэ
Поздравляем наших ребят!
С 26 сентября по 1 октября в Краснодаре проходят Всероссийские соревнования и чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин.
28 сентября на дистанции 200 метров тульские спортсмены Артем Кононюк, Михаил Бартошевич, Кирилл Буцких пришли к финишу первыми и завоевали золото чемпионата в байдарке-четверке с результатом 29,703 секунды.
Также Артем Кононюк взял бронзу на дистанции 200 метров в байдарке-одиночке с результатом 36,050 секунды на финише.
Спортсмены — воспитанники ГУ ТО «Центр спортивной подготовки».
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