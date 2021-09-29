Тульские спортсмены стали чемпионами России по гребле на байдарках и каноэ

Фото предоставлены минспортом Тульской области.

С 26 сентября по 1 октября в Краснодаре проходят Всероссийские соревнования и чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин.

28 сентября на дистанции 200 метров тульские спортсмены Артем Кононюк, Михаил Бартошевич, Кирилл Буцких пришли к финишу первыми и завоевали золото чемпионата в байдарке-четверке с результатом 29,703 секунды.

Также Артем Кононюк взял бронзу на дистанции 200 метров в байдарке-одиночке с результатом 36,050 секунды на финише.

Спортсмены — воспитанники ГУ ТО «Центр спортивной подготовки».