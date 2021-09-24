Тулячка Дарья Абрамова вышла в финал чемпионата мира по боксу среди военнослужащих

Фото Федерации бокса РФ.

На проходящем в Москве чемпионате мира среди военнослужащих прошли первые полуфинальные поединки. Свои бои в четверг, 23 сентября, провели три представителя команды Вооруженных Сил Российской Федерации.

Екатерина Пальцева (до 51 кг) из Московской области единогласным решением судей победила Азизу Якубову из Узбекистана.

Дарья Абрамова (до 57 кг) из Тулы единогласным решением судей одержала победу над Джусиеной Ромеу Серкуерой из Бразилии. По словам чемпионки Европы-2016, бронзового призера чемпионата мира-2012 и Европейских игр-2019, ей помогли тренерские установки.

– Возможно, я где-то недоработала, но я слушала тренера, он говорил мне, что делать, и никаких сомнений у судей я не создала, у меня всё получилось, — цитирует Абрамову Федерация бокса России. — Мы смотрели на тактику соперницы заранее. В финале против меня будет представительница Монголии Болортуул Тумурхуяг, но я сильнее. Конечно, мы ее рассмотрим и каждый раунд разработаем так, чтобы судьи не сомневались в моем боксе. Но о своей тактике на финал я пока что говорить не буду.

Двукратный призер чемпионатов мира и участница Олимпийских игр в Токио Саадат Далгатова (до 69 кг), представляющая Московскую область, единогласным решением судей победила Навбакхор Хамидову из Узбекистана.

Финальные бои пройдут в субботу, 25 сентября.