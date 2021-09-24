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Новый заместитель министра здравоохранения Тульской области приступила к работе

Новый заместитель министра здравоохранения Тульской области приступила к работе

Главной задачей Юлии Гончаровой в новой должности будет решение проблемы кадрового дефицита в здравоохранении региона.

Ранее Myslo сообщал, что Юлия Гончарова назначена заместителем министра – директором департамента кадровой работы и проектной деятельности министерства здравоохранения Тульской области. 24 сентября она приступила к исполнению обязанностей.

Юлия Владимировна родилась в Щекино. В 2006 году с отличием окончила Тульский государственный университет по специальности «Прикладная информатика в экономике».

Профессиональную деятельность начала в ПАО «Сбербанк», где прошла путь от специалиста до начальника управления. Работая в Сбербанке, совместно с министерством здравоохранения Тульской области принимала активное участие в реализации проекта по внедрению lean-технологий в здравоохранении. С 2019 года Юлия Гончарова работала заместителем главного врача Тульской областной клинической больницы, возглавляла ведомственный проектный офис.

Главной задачей Юлии Гончаровой в новой должности будет решение проблемы кадрового дефицита в здравоохранении региона.

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