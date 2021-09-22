Тульский «Арсенал» разгромил брянское «Динамо» со счётом 6:1

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

«Арсенал» вступил в борьбу за Кубок России. Первым соперником туляков в группе № 3 стало брянское «Динамо». Матч состоялся в Брянске. Эта встреча стала первой для команд за последние 17 лет.

В составе «Арсенала» на поле вышли Шамов, Суханов, Сокол, Новосельцев, Бьёрнстрём, Кингс Кангва, Костадинов, Панченко, Давиташвили, Хлусевич и Марков.

Матч начался довольно активно – уже на 7-й минуте Давиташвили поймал «горчичник». Спустя четыре минуты Сокол открыл счёт, отправив мяч головой в сетку соперника. На 13-й минуте пробил Кирилл Панченко – 2:0, а спустя шесть минут забил Хлусевич.

На 44-й минуте Кингс Кангва отправил мяч в ворота «Динамо» с 16 метров. На добавленной к первому тайму минуте канониры пропустили один гол – у хозяев отличился Максим Новиков.

После перерыва на поле вместо Маркова и Новосельцева вышли Тудорие и Беляев. На 58-й минуте вновь отличился Давиташвили – 5:1. Заключительный гол забил Тудорие – со штрафной прямо в дальний угол. Итоговый счёт – 6:1 в пользу «Арсенала».