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Стали известны часы работы нового туалета в Могилевском сквере Тулы
Фото из архива MySlo

Стали известны часы работы нового туалета в Могилевском сквере Тулы

Современное место общественного пользования будет закрываться на ночь.

Открытие общественного туалета в Могилевском сквере на проспекте Ленина стало своеобразной сенсацией. Ещё бы – вместо привычных неискушенному взгляду пластиковых кабинок там появилось добротное строение с музыкой и отдельной кабинкой для лиц с ограниченными возможностями.

Воспользоваться «комнатой для раздумий» может абсолютно бесплатно любой желающий. Однако пришедших оценить удобство и комфорт активистов «Городских проектов» ждал неприятный сюрприз – туалет оказался закрыт.

В администрации Центрального округа Тулы сообщили, что теперь определено время работы туалета – он будет открыт для посетителей с 8.00 до 20.00.

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