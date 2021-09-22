Фото из архива MySlo
Юных туляков приглашают на уроки хоккея
Весь инвентарь предоставляется бесплатно.
На открытых хоккейных кортах Тулы проходят регулярные тренировки для юных спортсменов в возрасте от 5 до 12 лет. Они организованы региональной Федерацией по хоккею в соответствии с программой развития хоккея на 2020 – 2022 годы.
Инвентарь для занятий (клюшки, шайбы, мячи) предоставляют бесплатно. Уроки проходят по следующим адресам:
- ул. Бондаренко, 23,
- Центральный парк культуры и отдыха,
- ДК Металлургов (ул. Металлургов, 22),
- Красноармейский пр-т, 40,
- Пролетарский парк культуры и отдыха,
- ул. Гоголевская, 94,
- ул. Новомосковская, 7,
- Калужское шоссе, 5, 7,
- Северная Мыза, б-р Победы, 5, к.1,
- ул. Седова, 27,
- пос. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 15,
- пос. Петелино, стадион,
- пос. Скуратово, ул. Октябрьская, 6,
- пос. Рождественский, ул. Лесная, 7,
- Ленинский, стадион «Химик»,
- с. Хрущёво, ул. Прудная.
Получить справки и задать вопросы можно по телефонам: 8(4872)21-64-94 и 8(960)619-80-00.
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