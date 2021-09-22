новости
новости
Регистрация
Юных туляков приглашают на уроки хоккея
Фото из архива MySlo

Юных туляков приглашают на уроки хоккея

Весь инвентарь предоставляется бесплатно.

На открытых хоккейных кортах Тулы проходят регулярные тренировки  для юных спортсменов в возрасте от 5 до 12 лет. Они организованы региональной Федерацией по хоккею в соответствии с программой развития хоккея на 2020 – 2022 годы.

Инвентарь для занятий (клюшки, шайбы, мячи) предоставляют бесплатно. Уроки проходят по следующим адресам:

  • ул. Бондаренко, 23,
  • Центральный парк культуры и отдыха,
  • ДК Металлургов (ул. Металлургов, 22),
  • Красноармейский пр-т, 40,
  • Пролетарский парк культуры и отдыха,
  • ул. Гоголевская, 94,
  • ул. Новомосковская, 7,
  • Калужское шоссе, 5, 7,
  • Северная Мыза, б-р Победы, 5, к.1,
  • ул. Седова, 27,
  • пос. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 15,
  • пос. Петелино, стадион,
  • пос. Скуратово, ул. Октябрьская, 6,
  • пос. Рождественский, ул. Лесная, 7,
  • Ленинский, стадион «Химик»,
  • с. Хрущёво, ул. Прудная.

Получить справки и задать вопросы можно по телефонам: 8(4872)21-64-94 и 8(960)619-80-00.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 19:14 0
Другие статьи по темам
Событие
хоккейзанятия для детейуроки хоккея
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексея Дюмина поздравили со вступлением в должность губернатора Тульской области
Алексея Дюмина поздравили со вступлением в должность губернатора Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.