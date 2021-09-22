Юных туляков приглашают на уроки хоккея

Фото из архива MySlo

На открытых хоккейных кортах Тулы проходят регулярные тренировки для юных спортсменов в возрасте от 5 до 12 лет. Они организованы региональной Федерацией по хоккею в соответствии с программой развития хоккея на 2020 – 2022 годы.

Инвентарь для занятий (клюшки, шайбы, мячи) предоставляют бесплатно. Уроки проходят по следующим адресам:

ул. Бондаренко, 23,

Центральный парк культуры и отдыха,

ДК Металлургов (ул. Металлургов, 22),

Красноармейский пр-т, 40,

Пролетарский парк культуры и отдыха,

ул. Гоголевская, 94,

ул. Новомосковская, 7,

Калужское шоссе, 5, 7,

Северная Мыза, б-р Победы, 5, к.1,

ул. Седова, 27,

пос. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 15,

пос. Петелино, стадион,

пос. Скуратово, ул. Октябрьская, 6,

пос. Рождественский, ул. Лесная, 7,

Ленинский, стадион «Химик»,

с. Хрущёво, ул. Прудная.