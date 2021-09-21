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В Тульской области в ДТП погибли два человека

В Тульской области в ДТП погибли два человека

Причиной смертельной аварии стал выезд на встречную полосу.

Утром 20 сентября на 205-м км автодороги «Золотое кольцо» в  Новомосковском районе произошло ДТП. По предварительной информации, 53-летний водитель ВАЗ-21110 совершил выезд на полосу встречного движения и там столкнулся с Audi A4. За рулем иномарки находился 33-летний мужчина.
 
«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и его 52-летняя пассажирка скончались от полученных травм. Водитель Audi и его пассажир, женщина 1986 года рождения, получили различные травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены», — сообщает региональная Госавтоинспекция.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:16 0
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