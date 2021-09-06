В Туле прошла презентация команды Высшей хоккейной лиги: фоторепортаж

Сегодня, 6 сентября, в Туле в индустриальном кластере «Октава» прошла презентация команды Высшей хоккейной лиги — «АКМ». Напомним, она была создана в 2021 году в структуре «Академии хоккея имени Б. П. Михайлова».

На вопросы журналистов ответили генеральный менеджер «АКМ» Юрий Кузнецов, главный тренер Алексей Ждахин и президент академии Александр Ковалев.

- Создание команды ВХЛ — это развитие спорта, в частности, хоккея в Тульской области. Такого уровня здесь еще не было, по крайней мере последние 10 лет. Жители региона с позитивом и воодушевлением болеют за команды всех уровней. Для детской школы это мотивация — попасть в клуб ВХЛ и продолжить профессиональный рост.

Всего этого не было бы без поддержки губернатора Алексея Дюмина, за что ему огромная благодарность, — сказал Александр Ковалев.

— Какие задачи на сезон стоят перед командой?

- Задачи ставятся самые высокие и амбициозные. Минимальные — попасть в плей-офф, максимальные — добраться до призов.

— Комплектование состава началось еще в конце прошлого года. Довольны ли вы теми игроками, которые сейчас находятся в распоряжении тренерского штаба?

- Комплектация началась с декабря прошлого года. Была проведена огромная работа. У нас есть скаутская служба, которая владеет большим объемом информации по игрокам. Подбирались те хоккеисты, которые, на наш взгляд, могут без просмотров подойти под наш стиль, будущую игру. Удалось собрать почти всех игроков, которых мы хотели. Сорвались несколько позиций, но жалеть об этом не стоит. Ребята, которые у нас есть, самодостаточные. При должном отношении и понимании всё у нас должно получиться. Время покажет, — отметил Юрий Кузнецов.

— Вопрос тренеру. Алексей Геннадьевич, почему приняли предложение возглавить «АКМ»? Насколько тяжело создавать команду с нуля?

- Это новый вызов. Наверно, любой тренер согласится на это, я — не исключение. В моей практике уже была одна команда с нуля, сейчас она стала чемпионом ВХЛ. Это «Югра». Так что задачи у нас амбициозные, и мы знаем, как их выполнять.

— Какой настрой у команды перед первыми играми?

- Ребята в очень хорошем состоянии, готовы работать. Всё будет хорошо. Самое главное — поддерживайте нас и пресса, и болельщики!

— Вы сказали, что игроки подбирались под определенный стиль. А какой стиль будет у команды?

- Современный хоккей — агрессивный, когда игроки играют агрессивно и в атаке, и в обороне.

Также один из вопросов касался взаимодействия команды с болельщиками. Руководство клуба пообещало помогать с организацией выездов на матчи.

- Главное, чтобы было, кому поддерживать! — сказал президент академии.

После пресс-конференции хоккеистам вручили игровые свитера в торжественной обстановке.

Свой первый в истории матч «АКМ» сыграет 8 сентября в Альметьевске против местного «Нефтяника». В Туле ближайшая игра назначена на 20 сентября. В этот день наши хоккеисты сразятся с «Химиком».