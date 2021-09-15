Большой хоккей в Туле: стартовала продажа абонементов на матчи МХЛ и ВХЛ

Туляки могут приобрести билеты и абонементы на матчи сезона 2021/22 Высшей хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги.

Запущена новая билетная программа и система привилегий. Теперь арена разделена на категории в зависимости от радиуса обзора с места. Билеты также различаются на взрослые и детские, а льготные категории населения имеют право на скидку.

Для преданных болельщиков с этого года доступны карты безлимитного посещения матчей не только определенной лиги, но и всех хоккейных матчей во дворце.

В новом сезоне молодежная команда региона «Академия Михайлова» примет 32 домашних матча, а команда Высшей хоккейной лиги дебютирует с 26-ю встречами в расписании домашних игр.

Подробная информация о стоимости абонементов по ссылке.

Продажи осуществляются в кассах дворца. Их работа стартует за день до и в день проведения матчей с 9.00 до 20.00. До конца сентября Ледовый дворец запустит онлайн-продажу билетов на обновленном сайте.