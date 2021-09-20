Фото пресс-службы «АКМ»
В Ледовом дворце Тулы команда Высшей хоккейной лиги «АКМ» впервые проведет домашний матч
Не пропустите большое событие для тульского хоккея.
Тульская команда «АКМ» проведет первый домашний матч в истории. Игра в рамках Высшей хоккейной лиги состоится сегодня, 20 сентября, в Ледовом дворце Тулы.
Соперником туляков станет воскресенский «Химик». Начало матча в 19.00. Билеты можно приобрести в кассах дворца.
Перед матчем и во время перерывов в фойе будут работать зоны активностей: аквагрим, зона рисования плакатов, киберзона, хоккейные тренажеры, а также пройдут розыгрыши призов от партнеров команды.