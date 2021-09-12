Юный туляк выиграл Кубок губернатора Орловской области по вольной борьбе

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Степан Гордеев учится в седьмом классе, а спортом занимается с пяти лет.

Накануне, 11 сентября, в Орле прошли Открытые областные соревнования по вольной борьбе «Кубок Губернатора Орловской области-2021». Юный туляк, учащийся МБОУ «Центр образования № 58 «Поколение будущего» Степан Гордеев одержал победу в своей категории.

Степан учится в седьмом классе, а вольной борьбой занимается с пяти лет. Тренирует его Алексей Лившиц, работающий в Детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва Тульской области. Ранее Степан не раз занимал призовые места на региональных, всероссийских и международных турнирах.