На площади Ленина стартовал богатырский турнир «Сила Тулы»: фоторепортаж
В соревнованиях участвуют 12 человек.
На площади Ленина проходит традиционный турнир «Сила Тулы». Организаторами соревнований являются Федерация тяжелой атлетики Тульской области и фитнес-клуб «Андрей».
В этом году богатырской силой приехали помериться 12 человек — 8 мужчин и 4 женщины.
Они соревнуются в силовых упражнениях, одно из которых — тяга автомобиля. Участникам предстоит протащить грузовик с микроавтобусом внутри. Всё это весит около 8 тонн.
Подробный репортаж с турнира читайте позже на Myslo.
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