На площади Ленина стартовал богатырский турнир «Сила Тулы»: фоторепортаж

В соревнованиях участвуют 12 человек.

На площади Ленина проходит традиционный турнир «Сила Тулы». Организаторами соревнований являются Федерация тяжелой атлетики Тульской области и фитнес-клуб «Андрей».

В этом году богатырской силой приехали помериться 12 человек — 8 мужчин и 4 женщины.

Они соревнуются в силовых упражнениях, одно из которых — тяга автомобиля. Участникам предстоит протащить грузовик с микроавтобусом внутри. Всё это весит около 8 тонн.

Подробный репортаж с турнира читайте позже на Myslo.