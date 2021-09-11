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На площади Ленина стартовал богатырский турнир «Сила Тулы»: фоторепортаж

На площади Ленина стартовал богатырский турнир «Сила Тулы»: фоторепортаж

В соревнованиях участвуют 12 человек.

На площади Ленина проходит традиционный турнир «Сила Тулы». Организаторами соревнований являются Федерация тяжелой атлетики Тульской области и фитнес-клуб «Андрей».

В этом году богатырской силой приехали помериться 12 человек — 8 мужчин и 4 женщины.
 
 
Они соревнуются в силовых упражнениях, одно из которых — тяга автомобиля. Участникам предстоит протащить грузовик с микроавтобусом внутри. Всё это весит около 8 тонн.
 
Подробный репортаж с турнира читайте позже на Myslo.
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Богатырский турнир «Сила Тулы», Фото: 1
Богатырский турнир «Сила Тулы», Фото: 2
Богатырский турнир «Сила Тулы», Фото: 3
Богатырский турнир «Сила Тулы», Фото: 4
Богатырский турнир «Сила Тулы», Фото: 5
Богатырский турнир «Сила Тулы», Фото: 6
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Богатырский турнир «Сила Тулы», Фото: 8
Богатырский турнир «Сила Тулы», Фото: 9
Богатырский турнир «Сила Тулы», Фото: 10
Богатырский турнир «Сила Тулы», Фото: 11
Богатырский турнир «Сила Тулы», Фото: 12
Богатырский турнир «Сила Тулы», Фото: 13
Богатырский турнир «Сила Тулы», Фото: 14
Богатырский турнир «Сила Тулы», Фото: 15
Богатырский турнир «Сила Тулы», Фото: 16
Богатырский турнир «Сила Тулы», Фото: 17
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