В Тульской области с начала пандемии скончались 2820 пациентов с ковидом
Всего же заразились коронавирусом 52 528 человек.
Федеральный оперштаб опубликовал статистику по ковиду за сутки. Так, в Тульской области подтвердились еще 105 случаев коронавируса, 103 человека выздоровели, 9 скончались.
Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 52 528 жителей региона, 44 933 вылечились, 2820 умерли.
Ситуация по ковиду в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 12:45, 14 2208 -3
вчера, в 11:32, 11 1441 -3
9 сентября, в 11:55, 88 3389 -25
9 сентября, в 11:32, 11 1580 -3
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