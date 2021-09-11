В Тульской области с начала пандемии скончались 2820 пациентов с ковидом

Всего же заразились коронавирусом 52 528 человек.

Федеральный оперштаб опубликовал статистику по ковиду за сутки. Так, в Тульской области подтвердились еще 105 случаев коронавируса, 103 человека выздоровели, 9 скончались.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 52 528 жителей региона, 44 933 вылечились, 2820 умерли.

Ситуация по ковиду в российских регионах за сутки следующая: