Какие улицы в Туле перекроют в День города: карта

Фото из архива Myslo.

11 сентября в Туле введут следующие ограничения движения:

запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

до 23.30 13 сентября на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской;

с 00.00 11 сентября до 00.00 12 сентября на Пролетарской набережной города Тулы, по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской;

11 сентября с 00.00 до 23.30 по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, на Крестовоздвиженской площади, по ул. Союзной на участке от дома № 9 до Крестовоздвиженской площади, в Денисовском переулке, по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, по ул. Благовещенской на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка, в Черниковском переулке, на парковочном пространстве, расположенном по ул. Советской на участке от ул. Коминтерна до здания ГКЗ;

11 сентября с 00.00 до 13.30 по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской;

с 19.00 10 сентября до 23.30 11 сентября по ул. Жаворонкова на участке от ул. Мориса Тореза до пр. Ленина, на площади у здания УМВД России по Тульской области,

11 сентября с 8.00 до 15.00 по ул. Пушкинской на участке от проспекта Ленина до ул. Фридриха Энгельса.

ограничено движение всех видов транспорта:

с 00.00 до 22.30 на Пролетарской набережной;

с 6.30 до 23.30 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, на Крестовоздвиженской площади, по ул. Союзной на участке от дома 9 до Крестовоздвиженской площади, в Денисовском переулке, по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, по ул. Благовещенской на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка, в Черниковском переулке;

с 6.30 до 13.30 по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской;

с 8.00 до 23.30 по ул. Жаворонкова на участке от ул. Мориса Тореза до пр. Ленина, на площади у здания УМВД России по Тульской области;

с 21.30 до 22.30 по ул. Пролетарской на участке от ул. Карла Маркса до Чулковского моста и путепровода, по Чулковскому мосту и путепроводу, по ул. Советской на участке от ул. Дзержинского до Чулковского моста и путепровода, по Зареченскому мосту на участке от Оружейного переулка до ул. Мосина.

На период вводимых ограничений движение городского пассажирского транспорта 11 сентября с 21.30 до 22.30 будет осуществляться по измененной схеме.

Автобусы:

№ м-та Наименование маршрута Схема движения 1 пос. Горельские Выселки – кладбище № 3 Новомосковское шоссе – ул. Рязанская – Городской переулок – ул. Станиславского – ул. Железняка – ул. Циолковского – проспект Ленина – ул. Советская – ул. Мосина 2 Московский вокзал – пос. Лихвинка ул. Путейская – 1-й Лихвинский проезд – ул. Колхозная 3 Суворовское училище – пл. Победы – Суворовское училище Заход в депо до 21:00 5 Областной роддом - мкр. Левобережный мкр. Левобережный – Восточный обвод – ул. Рязанская – ул. Оборонная – ул. Советская – Красноармейский пр – Московский в-л 7 з-д РТИ – з-д «Мелодия» з-д РТИ – ул. Оружейная – ул. 9 Мая – пр. Ленина – ул. Рязанская – Восточный обвод – ул. Ложевая – ул. Металлургов – ул. Театральный переулок – ул. Столетова – ул. Островского – з-д «Мелодия» 8 Автостанция Восточная – 18-й проезд ул. Карпова – ул. Октябрьская – Демидовская плотина – ул. Пролетарская – ТРЦ «РИО» 11 завод РТИ – пос. Октябрьский ул. Оружейная – ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова – ул. Первомайская – пр. Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр – Московский в-л 12 завод РТИ – птицефабрика «Тульская» Веневское шоссе – ул. Индустриальная – ул. Каракозова – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ТРЦ «РИО» 13 Московский вокзал – городское кладбище № 4 – ПАО «Тулачермет» ул. Путейская – Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – ул. Пржевальского 13А Московский вокзал – пос. Петелино ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – пос. Петелино 16 Областной роддом – Московский вокзал Мясново (з-д торгового оборудования) – Одоевское шоссе – ул. Путейская – Московский в-л 18 ул. Ген. Маргелова – Новомедвенский пр-д (Технопарк) ул. Ген. Маргелова – пр. Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр – Московский в-л 21 ул. М. Гончары – Щегловская Засека ул. Пузакова – ул. Октябрьская – Демидовская плотина – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Щегловская Засека 21А Площадка – д. Комарки ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова (обр.) – ул. Щегловская засека – Мыза (прям.) – д. Демидовка – 2-ой Комарский пр-д – ул. Комарская 24 ул. М. Гончары – ПАО «Тулачермет» (верхние проходные) ул. Пузакова –ул. Октябрьская – ул. Советская – Демидовская плотина – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов – ул. Доктора Гумилевской (Театральный переулок) – ул. Новотульская 25 пос. Скуратово (пос. Угольный) – Тульский областной онкологический диспансер пос. Угольный (пос. Озерный) – ул. Скуратовская – пр. Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр. – Московский в-л 26 пос. Скуратово (пос. Западный) – мкр. Петровский Скуратово (пос. Западный) – пос. Горняк – Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. Болотова – ул. Кабакова – ул. Тихмянова – (ул. Полюсная) – 18-й проезд – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе – мкр. Петровский 27-А пос. Северный – пос. Плеханово пос. Северный (пос. Восточный) – пос. Трудовой – ул. Володарского – Варваровский проезд – ул. Автомобилистов – ул. Скуратовская – пр. Ленина – ул. Советская – ул. Мосина 28 пос. Косая Гора – ПАО «Тулачермет» ул. Лесная – ул. Дронова – ул. Комсомольская – ул. М. Горького – ул. Демешковская – Орловское шоссе – Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Советская – ул. Мосина 36 пос. Хомяково – мкр. Петровский 1 ед.: мкр. Петровский – Одоевское шоссе – ул. Путейская – Московский в-л 1 ед.: Хомяковское шоссе – Московское шоссе – ул. Октябрьская – Демидовская плотина – ул. Пролетарская – ТРЦ «РИО» 38 пос. Мясново (завод торгового оборудования) - пос. Басово-Прудный завод Торгового оборудования – Ханинский пр-д – ул. Маршала Жукова – ул. Полюсная – ул. Кабакова (18-ый пр-д Мясново) – ул. Тихмянова – ул. Чмутова – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Болдина – ул. Макаренко – ул. 9 Мая – пр-т Ленина – ул. Скуратовская – пр-д Энергетиков – ул. Центральная 39А мкр. Северная Мыза – мкр. Новая Тула – ст. Южная мкр. Северная Мыза – Автоподъезд к строящемуся жилому району массовой малоэтажной застройки «Северная Мыза» – а/д 70-К-041 Тула-Белев – а/д Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» – ул. Нижняя Китаевка – Калужское шоссе – ул. Рязанская – пр. Ленина 40 Завод РТИ – д. Бежка 5ед.: ул. Оружейная – ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Первомайская – пр-т Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр – Московский в-л 4ед.: Епифанское шоссе – ул. Павлика Морозова – ул. Газовая – ул. Кутузова – ул. Шухова – ул. Калинина – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ТРЦ «РИО» 44 Площадка – пос. Рождественский ул. Пролетарская – Демидовская плотина – ул. Октябрьская – Московское шоссе 52В ТЦ «Макси» – д. Нижние Присады ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – (а/д «Тула-Новомосковск» – Прилепы – ул. Центральная) – ул. Главная – пос. Сергиевский – д. Нижние Присады 71 п. Мясново (12 проезд) - п. Ударник ул. Чмутова – ул. Тихмянова – 18-й проезд (Мясново) - ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе» – а/д «Р-132 – пос. Ударник» – а/д «Р-132 72 мкр. Северная Мыза-Московский вокзал ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. Лесная (мкр. Северная Мыза) 156 Тула – Плеханово ул. Луначарского – ул. Демидовская – Оружейный пер. – ул. Октябрьская – ул. Луначарского – ул. Курковая – Алексинское шоссе –Плеханово 2 161 Тула - Ленинский ул. Луначарского – ул. Демидовская – Оружейный пер. – ул. Октябрьская – ул. Луначарского – ул. Курковая – ул. Дульная – Алексинское шоссе – ул. Центральная – д. Барсуки – ул. Октябрьская – ул. Мичурина – ул. Гагарина – а/д «Тула-Ленинский»

Маршрутки:

№ м-та Наименование маршрута Схема движения 4 пос. Михалково – ПАО «Тулачермет» ТРЦ «РИО» – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов – ул. Столетова – (Театральный пер.) – ул. Доктора Гумилевской 9 ул. Железнодорожная – ул. Токарева – Платоновский лес ул. Мосина – ул. Советская – пр-т Ленина – ул. Генерала Маргелова 12/15 д. Морозовка – ст. «Металлург» – База № 10 (Мясново) ул. Мосина – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – ул. Одоевское шоссе – ул. Болотова – ул. Кабакова- ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе 30 пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) – Московский вокзал пос. Озерный – ул. Станционная – пос. Западный – ул. Октябрьская – пос. Южный – ул. Автомобилистов – (ул. Володарского (пос. Трудовой – пос. Восточный) Варваровский пр. – ул. Центральная – ул. Еловая – ул. Прудная – Еловой проезд)- ул. Скуратовская – пр. Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская 32 ул. Ушинского – Гарнизонный проезд ул. Ушинского – проезд М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Майская (ул. Бондаренко) – Новомедвенский проезд – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – Демидовская плотина – ул. Октябрьская – ул. Большая – Гарнизонный проезд 33 д. Высокое – Щегловская засека – пос. Косая Гора – д. Судаково д. Высокое – Щегловская Засека – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ТРЦ «РИО» 34 пос. Косая Гора – пос. Октябрьский – Птицефабрика «Тульская» ул. Комсомольская – ул. М. Горького – ул. Демешковская – Орловское шоссе – ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Советская – ул. Мосина 35 ст. Козлова Засека – пос. Михалково ул. Л. Толстого – ул. Старо-Овсянниково – ул. Октябрьская – ул. Киреевская – Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – 18- проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе – Балтийский пер. – Школьный проезд – пос. Михалково 42 пос. Плеханово – Московский вокзал – пос. Плеханово ул. Заводская – ул. Пионерская – Алексинское шоссе – ул. Максима Горького – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – Красноармейский пр- т – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Максима Горького – Алексинское шоссе – ул. Пионерская – ул. Заводская 50 ул. Седова – ул. Новомосковская ул. Седова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Мира – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – ул. Новомосковская 51 пос. Горельские Выселки – мкр. Левобережный ул. Мосина – ул. Советская – пр-т Ленина – ул. Циолковского – ул. Железняка – ул. Станиславского – Городской пер. – ул. Рязанская – мкр. Левобережный 54 пос. Ивановские дачи – Московский вокзал – пос. Ивановские дачи ул. Трудовая – ул. Советская – ул. Шоссейная – пр-т Ленина – ул. 9 Мая – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Дм. Ульянова – ул. Болдина- ул. Макаренко – ул. 9 Мая – пр-т Ленина – ул. Шоссейная – ул. Советская – ул. Трудовая 55 пос. Ивановские Дачи – 12-й проезд (Мясново) ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Николая Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Дмитрия Ульянова – Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова 56 мкр. Левобережный - Московский вокзал – мкр. Левобережный мкр. Левобережный – ул. Рязанская – ул. Оборонная – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Рязанская – мкр. Левобережный 58 Завод РТИ – пос. Октябрьский (18 проезд) ТРЦ «РИО» – Демидовская плотина – ул. Октябрьская – ул. Судейского – ул. Речная – Октябрьский 29-ый проезд – ул. Карпова 59 Алексинское шоссе – ул. Перекопская Алексинское шоссе – ул. М. Горького – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Некрасова – ул. Перекопская 61 Областной роддом – пос. Мясново (з-д торгового оборудования) 2-й проезд Гастелло – ул. Фучика – пр. М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая (ул. К. Маркса) – ул. Пролетарская – ТРЦ «РИО» 62 пос. Прилепы – ул. Ген. Маргелова – Детская обл. больница ТРЦ «РИО» – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова – ул. Вильямса 64 ул. Железнодорожная – ул. Токарева – Детская обл. больница ул. Железнодорожная – ул. Токарева – ул. Октябрьская – Демидовская плотина – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова – ул. Вильямса – ул. Майская – ул. Бондаренко – ул. Вильямса 65 ул. М. Гончары – ст. «Металлург» ул. М. Гончары – ул. Пузакова – ул. Октябрьская – Демидовская плотина – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов 66 д. Федоровка (пос. Хомяково) – ОАО «Балтика» – мкр. Петровский с. Архангельское – Хомяковское шоссе – Московское шоссе – ул. Октябрьская – Демидовская плотина – ТРЦ «РИО» 162-к Тула – пос. Обидимо ул. Галкина – ул. Демидовская плотина– ул. Октябрьская – ул. Луначарского – ул. Курковая – ул. Дульная – Алексинское шоссе – пос. Плеханово – пос. Хрущево ул. Центральная – д. Барсуки ул. Октябрьская – пос. Барсуки ул. Шоссейная –Алексинское шоссе – ул. Мичурина – ул. Гагарина – ул. Мичурина – Алексинское шоссе – пос. Ленинский ул. Ленина – пос. Ленинский ул. Механизаторов –Алексинское шоссе – пос. Обидимо

Троллейбусы:

№

м-та Наименование маршрута Схема движения 1 М. Гончары – ст. Южная ул. Путейская – Красноармейский проспект – ул. Д. Ульянова – ул. Болдина – ул. 9 Мая – проспект Ленина 2 ул. Курковая – ст. Южная ул. Путейская – Красноармейский проспект – ул. Д. Ульянова – ул. Болдина – ул. 9 Мая – проспект Ленина 4 ст. Южная – пос. Горелки ул. Путейская – Красноармейский проспект – ул. Д. Ульянова – ул. Болдина – ул. 9 Мая – проспект Ленина 5 Московский вокзал – ст. Южная ул. Путейская – Красноармейский проспект – ул. Д. Ульянова – ул. Болдина – ул. 9 Мая – проспект Ленина 6 Московский вокзал – пос. Горелки ул. Курковая – ул. Октябрьская – Московское шоссе 7 ул. Курковая – Московский вокзал ул. Курковая – ул. Октябрьская – Московское шоссе

Трамваи: