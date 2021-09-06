В Киреевске пенсионер пытался зарезать свою жену

Пожилая женщина, истекая кровью, выбралась из квартиры и обратилась к соседям.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 78-летнего жителя Киреевского района. Он подозревается в покушении на убийство.

По данным следствия, 3 сентября в квартире произошла ссора между супругами – 78-летний мужчина нанес своей 80-летней жене несколько ударов ножом в шею и грудь.

Женщина сумела выбраться из квартиры и сообщить о случившемся соседям, которые вызвали скорую помощь. Медикам удалось спасти жизнь пенсионерке. Подозреваемый задержан, ведется следствие.