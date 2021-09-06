«Академия Михайлова» начала сезон в МХЛ с победы

Фото пресс-службы ХК «Академия Михайлова».

5 сентября команда из Тульской области «Академия Михайлова» стартовала в новом сезоне Молодежной хоккейной лиги. На ледовой арене Тулы наши спортсмены сразились с московским «Спартаком».

Как сообщает пресс-служба тульского клуба, первый период получился очень ярким. В первые 10 минут команды забросили по две шайбы. У туляков отметились Глеб Петров и Никита Пасечник.

Во втором периоде игра немного успокоилась, команды стали строже играть в обороне. Но за минуту до сирены Владислав Кузнецов сумел замкнуть точную передачу своих партнеров — 3:2.

Окончательный счет был установлен в конце третьего периода, когда Кирилл Пукело забросил шайбу в пустые ворота — 4:2.

Следующий матч команды проведут сегодня, 6 сентября, в 19.00 в Туле.

статистика матча

Броски: 37−67, броски в створ: 30−39, голы: 4−2, вбрасывания: 27−36, блокированные броски: 13−2, силовые приемы: 6−7, штраф: 8−6.