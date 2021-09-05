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Российский иммунолог рассказал, когда коронавирус станет сезонным заболеванием

Российский иммунолог рассказал, когда коронавирус станет сезонным заболеванием

Очередной всплеск заболеваемости медики ожидают в сентябре-октябре.

Ученый-иммунолог, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Арег Тотолян предположил, что коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета в России достигнет 80%, сообщает радио «Комсомольская правда».

При этом необходимо, чтобы распределение вакцинированных граждан было равномерным по всем регионам России.

«Если этот показатель будет не 80%, а 90 или 95%, тогда вообще будет прекрасно, — спрогнозировал врач будущее коронавируса. – Именно по этой причине и говорят, что он может стать сезонной инфекцией. Но таким он станет после того, как будет проиммунизировано большинство населения, переболев или получив вакцину».

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко предрек вспышку коронавируса в сентябре-октябре. По его мнению, человечеству придется существовать с COVID-19 в будущем, а вакцинация — единственный метод не допустить тяжелой формы заболевания.

 

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
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