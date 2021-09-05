Российский иммунолог рассказал, когда коронавирус станет сезонным заболеванием

При этом необходимо, чтобы распределение вакцинированных граждан было равномерным по всем регионам России.

«Если этот показатель будет не 80%, а 90 или 95%, тогда вообще будет прекрасно, — спрогнозировал врач будущее коронавируса. – Именно по этой причине и говорят, что он может стать сезонной инфекцией. Но таким он станет после того, как будет проиммунизировано большинство населения, переболев или получив вакцину».