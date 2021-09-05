Погода в Туле 6 сентября: облачно с прояснениями, местами дождь

Синоптики обещают, что вторая половина сентября будет теплее.

6 сентября в Тульской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь (по данным сайта Гидрометцентра России, 1 мм). Ветер западной четверти 5-10 м/с.

Температура по области +10 …+15. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.

«Ждем вторую часть сентября, до этого никаких бабьих лет», — отметил в беседе с «РИА Новости» ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.