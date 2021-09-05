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Погода в Туле 6 сентября: облачно с прояснениями, местами дождь

Погода в Туле 6 сентября: облачно с прояснениями, местами дождь

Синоптики обещают, что вторая половина сентября будет теплее.

6 сентября в Тульской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь (по данным сайта Гидрометцентра России, 1 мм). Ветер западной четверти 5-10 м/с.

Температура по области +10 …+15. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст. 

«Ждем вторую часть сентября, до этого никаких бабьих лет», — отметил в беседе с «РИА Новости» ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 07:00 +2
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