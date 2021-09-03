Тульские школы получили награды за развитие шахматного образования

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской шахматной гостиной наградили финалистов и преподавателей Всероссийского проекта «Шахматы в школах» из региона.

Преподавателей и директоров школ наградили почетными призами от Благотворительного фонда Геннадия и Елены Тимченко.

Министр спорта Тульской области Андрей Журавлев вручил финалистам благодарности за вклад в развитие проекта «Шахматы в школах» в регионе. Он отметил высокую вовлеченность тульских школ в проект и надежную поддержку организаторов.

– Проект «Шахматы в школах» стартовал в регионе в 2017 году по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Сегодня в нем участвуют более 5 тысяч учащихся из различных школ муниципальных образований Тульской области. Наши ребята успешно выступают и показывают достойные результаты на всероссийских турнирах, – отметил Андрей Журавлев.

В прошедшем учебном году в конкурсе на лучшее преподавание шахмат приняли участие 42 школы. В номинации «Новичок» победителем стал Центр образования № 4, в номинации «Второй год» – Центр образования № 36, среди «Опытных» лучшим стал Центр образования – гимназия № 11 имени Александра и Олега Трояновских.

Стоит отметить, что участники проекта показывают заметные спортивные результаты. Так, в июне команда «Поколение будущего» из Центра образования № 58 заняли 3-е место на Всероссийских соревнованиях в Туапсе среди учеников начальных классов.

В наступившем учебном году организаторы ставят цель привлечь к проекту больше ребят, особенно из сельских школ. Большое внимание уделят повышению квалификации преподавателей шахмат. Их будут обучать на базе Тульской шахматной гостиной.