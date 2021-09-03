На мусорной площадке тульской «Искры» расплодились крысы: видео

Кадр из видео.

Чтобы не привлекать к проблеме лишнего внимания, сотрудникам заведений разрешают выносить мусор только после закрытия.

В редакцию Myslo обратился один из сотрудников заведений, расположенных в городском пространстве «Искра». По его словам, на мусорной площадке, где собираются отходы со всего квартала, обитают полчища крыс. Смотрите сами:

По словам нашего читателя, площадка всегда была открыта, можно было в любое время туда зайти. Но теперь выносить мусор можно только после закрытия заведений, а калитка, ведущая к контейнером, закрывается охраной на ключ.

– По-моему, всё из-за того, что администрация плохо контролировала вывоз мусора, поэтому там завелись крысы. И с ними никак не боролись, пока они не расплодились до таких масштабов. Туда даже страшно заходить вечером, потому что их очень много, – пишет автор видео.