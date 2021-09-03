Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».
Миодраг Божович провел первую тренировку в тульском «Арсенале»
Публикуем фотографии.
Сегодня, 3 сентября, стало известно, что Миодраг Божович снова возглавил тульский «Арсенал», сменив на этом посту Дмитрия Парфенова.
А уже днем пресс-служба клуба опубликовала фотографии с первой тренировки Божовича с канонирами.
Напомним, Божович известен в России по работе с рядом клубов. В сезоне-2017/18 он возглавлял клуб оружейников, показав один из лучших результатов в истории тульского футбола — седьмое место в Премьер-лиге.
Контракт с 53-летним тренером подписан на два года.
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