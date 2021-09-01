В Туле задержали террористов: оперативное видео

Фото: УФСБ России по Тульской области.

Подозреваемые вербовали иностранцев для отправки на войну в Сирию.

УФСБ России по Тульской области, полиция и Росгвардия задержали членов террористической ячейки «Катиба Таухид валь-Джихад» [деятельность запрещена на территории РФ].

В преступную организацию входили граждане одной из стран Центральной Азии, сторонники радикального ислама. Они оказывали ресурсную поддержку международной террористической организации (МТО) и вербовали в нее соотечественников.

В ходе оперативных мероприятий были задокументированы действия иностранных граждан по склонению, вербовке и переправке соотечественников в Сирию для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований. По местам жительства членов МТО обнаружены и изъяты средства связи, а также электронные носители информации.

В отношении лидеров ячейки Следственным отделением УФСБ России

по Тульской области возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям «Содействие террористической деятельности» и «Участие в деятельности террористической организации».