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В Туле задержали террористов: оперативное видео
Фото: УФСБ России по Тульской области.

В Туле задержали террористов: оперативное видео

Подозреваемые вербовали иностранцев для отправки на войну в Сирию.

УФСБ России по Тульской области, полиция и Росгвардия задержали членов террористической ячейки «Катиба Таухид валь-Джихад» [деятельность запрещена на территории РФ].
 
В преступную организацию входили граждане одной из стран Центральной Азии, сторонники радикального ислама. Они оказывали ресурсную поддержку международной террористической организации (МТО) и вербовали в нее соотечественников.
 
 
В ходе оперативных мероприятий были задокументированы действия иностранных граждан по склонению, вербовке и переправке соотечественников в Сирию для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований. По местам жительства членов МТО обнаружены и изъяты средства связи, а также электронные носители информации.
 
В отношении лидеров ячейки Следственным отделением УФСБ России
по Тульской области возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям «Содействие террористической деятельности» и «Участие в деятельности террористической организации».
 

 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:59 +2
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